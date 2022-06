Auto kracht gegen Baum: Fahrer tödlich verletzt

Der 25-Jährige war am Samstagabend in Wadersloh-Diestedde mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Baum. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.