Auto kracht gegen zwei Bäume: Drei Schwerverletzte

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rheindahlen-Land in Mönchengladbach West schwer verletzt worden. Ein Auto war am frühen Samstagmorgen mit zwei kleinen Bäume am Straßenrand in Höhe des Ortsteils Kothausen kollidiert, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa