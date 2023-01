Auto prallt auf Lkw: Zwei Schwerverletzte auf der A61

Bei einem Unfall auf der A61 bei Rheinbach sind am Samstagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden.

Ein 26 Jahre alter Autofahrer habe mutmaßlich den Überholvorgang zweier vor ihm fahrender Lkw nicht erkannt und sei mit hoher Geschwindigkeit auf eines der Fahrzeuge geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand dem Sprecher zufolge aber nicht. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Die A61 wurde zunächst in Richtung Köln/Venlo voll gesperrt. Am Mittag lief der Verkehr aber wieder, so der Sprecher.