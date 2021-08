Ein junger Mann ist mit seinem Auto in Winterberg (Hochsauerlandkreis) gegen mehrere Bäume geprallt und ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war am Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 19 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.