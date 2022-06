Auto prallt gegen Baum: Drei Menschen verletzt

Bei einem Aufprall eines Autos gegen einem Baum sind in Wesel drei Insassen verletzt worden, einer davon schwer.

Der 22-Jährige, der auf der Rückbank saß, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Nachmittag war der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt.