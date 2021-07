Auto prallt gegen Mauer: Zwei Schwerverletzte

Ein 45-Jähriger, der mit seinen beiden erwachsenen Kindern unterwegs war, ist in Gummersbach mit dem Auto gegen eine Mauer geprallt. Er und eines seiner Kinder wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer am frühen Dienstagabend in einen Wanderweg einbiegen und verlor dabei aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen prallte gegen eine Mauer am rechten Fahrbahnrand des Wanderweges. Die Kinder des Mannes sind 20 und 21 Jahre alt. Einer der jungen Erwachsenen wurde schwer und einer leicht verletzt.