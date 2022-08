Auto rammt Linienbus: Autofahrerin schwer verletzt

Paderborn (dpa/lnw)

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus am Freitagmorgen in Paderborn muss nur noch die schwer verletzte Autofahrerin stationär im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, waren bei dem Unfall insgesamt 20 Businsassen leicht verletzt worden: der 43-jährige Busfahrer, 14 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, drei Frauen (22, 34, 49) und zwei Männer (25, 27). Sie wurden ambulant behandelt. Die übrigen 19 Fahrgäste seien unverletzt geblieben, hieß es weiter.

Von dpa