Auto rammt vier junge Radsportler: Leicht verletzt

Sie wurden bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt. Die vier Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren waren laut Polizei in Hövelhof mit einer Gruppe des Radsportvereins Bielefeld unterwegs, als der 27 Jahre alte Autofahrer aus dem Gegenverkehr in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und die Gruppe vermutlich übersah. Vier Jungen wurden von dem Fahrzeug erfasst, stürzten und erlitten leichte Verletzungen. An den hochwertigen Rädern entstand ein geschätzter Schaden von 40.000 Euro, wie es hieß.