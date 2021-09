Auto rutscht Abhang hinunter: Fahrer schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Autounfall in Ratingen (Kreis Mettmann) schwer verletzt worden. Der 29-Jährige hatte am Samstagabend mit seinem Wagen das Auto einer 18-Jährigen überholen wollen und war dabei von der nassen Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, rutschte daraufhin einen Abhang hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem erschrak sich die 18 Jahre alte Fahrerin über den Überholvorgang und bremste ihr Auto ab, welches nach Polizeiangaben daraufhin ins Schleudern geriet. Ihr Wagen stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Im Anschluss flüchtete die unverletzte Frau von der Unfallstelle und alarmierte von zu Hause die Polizei.