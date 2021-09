Auto schleudert in Maisfeld: Frau stirbt

Bei einem Unfall ist am Samstagnachmittag in Erftstadt bei Köln ein Auto in ein Maisfeld geschleudert und eine Frau tödlich verletzt worden. Sie war mit zwei weiteren Insassen auf einer Landstraße nahe dem Stadtteil Erp unterwegs, als der Wagen von der Fahrbahn abkam und in das Feld geschleudert wurde. Nach ersten Angaben der Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge. Über die Unfallursache wurde zunächst noch nichts bekannt. Die beiden anderen Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Düsseldorf gebracht.