Auto stößt mit Linienbus zusammen: Drei Schulkinder verletzt

Schieder-Schwalenberg (dpa/lnw)

Bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus in Schieder-Schwalenberg im Kreis Lippe sind drei Schüler verletzt worden. Die Kinder kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach übersah die 36 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmittag den Linienbus, der mit 18 Schulkindern unterwegs war. Trotz einer Notbremsung des 49-jährigen Fahrers stießen die Fahrzeuge zusammen. Die 36-Jährige erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Von dpa