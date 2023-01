Auto und Transporter stoßen frontal zusammen

Hattingen (dpa/lnw)

In Hattingen sind beim Zusammenstoß eines Transporters und eines Autos fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Infolge der frontalen Kollision sei das Auto mit zwei Frauen in eine Böschung neben der Fahrbahn geschleudert worden, beide trugen schwere Verletzungen davon, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Der ebenfalls beschädigte Transporter kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen - sie wurden beim Aufprall leicht verletzt.

Von dpa