Auto verliert Vorderrad während der Fahrt: Zwei Verletzte

Lage (dpa/lnw)

Zwei Menschen wurden am Samstagmittag in der Nähe von Lage im Kreis Lippe verletzt, als sich das Vorderrad des fahrenden Autos eines 22-Jährigen löste und in Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte das Rad laut einer Polizeimeldung mit dem Fahrzeug einer 41-Jährigen. Die Fahrerin und ihr 52 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Nach dem Zusammenprall schoss das Autorad wieder auf die andere Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto eines 58-Jährigen.

Von dpa