Auto zwischen Traktor und Ackergerät verkeilt

Der Unfall ereignete sich am Samstag im niederrheinischen Straelen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach waren die beiden Fahrzeuge beim Abbiegen an einer Kreuzung zusammengeprallt. Der 38 Jahre alte Autofahrer und zwei weitere Insassen hatten sich aus dem verkeilten Wrack noch selbst befreien können, bevor Helfer kamen. Der Fahrer hatte jedoch schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.