Frau auf Autobahn-Auffahrt überfahren

Eine Frau ist auf der Autobahn-Anschlussstelle Haltern-Lavesum überfahren worden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Die Frau lag plötzlich auf der Autobahn-Zufahrt bei Haltern im Münsterland: Ein junger Dülmener konnte seinen Pkw nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Die Frau hat den schweren Unfall überlebt, liegt aber lebensgefährlich verletzt in einem Krankenhaus. Die Ermittler der Autobahnpolizei in Münster stehen vor einem Rätsel und hoffen auf Zeugenhinweise.

Der Autofahrer wollte nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag gegen 1.20 Uhr auf die Autobahn 43 bei Haltern-Lavesum, in Richtung Wuppertal, auffahren. Plötzlich habe er die Frau auf der Fahrbahn der Anschlussstelle liegen sehen, habe der 26-Jährige gegenüber den Polizisten angegeben. Er habe der am Boden liegenden Frau nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Wie der gesundheitliche Zustand der Frau inzwischen ist, dazu hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.

Polizei sucht Zeugen

Unklar ist, warum die Frau auf der Autobahnauffahrt lag. Inzwischen weiß man, dass sie 37 Jahre alt ist und aus Essen kommt.

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können, warum die Frau auf der Straße lag. Wer etwas Auffälliges rund um die Anschlussstelle Haltern-Lavesum beobachtet hat oder die 37-Jährige im Bereich Haltern gesehen hat, soll bei der Polizei Münster (0251/275-0) melden. Die Frau hat dunkle (schwarz-braune) Haare, trug eine dunkle Hose und ein helles Oberteil. Ein Test ergab laut Polizei, dass die Frau Alkohol getrunken hatte.