Autobahn GmbH: Rahmede-Talbrücke wird erst 2023 gesprengt

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Was viele schon länger ahnten, steht nun fest. Der angestrebte Dezember-Termin für eine Sprengung der nun schon überregional berühmten Rahmedetalbrücke ist geplatzt. An der A45 in Lüdenscheid soll es damit erst 2023 so weit sein.

Von dpa