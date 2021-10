Autobahnabschnitte im Flutgebiet wieder frei

Erftstadt (dpa/lnw)

Auf den Autobahnen im Hochwassergebiet bei Erftstadt und Swisttal werden weitere gesperrte Abschnitte freigegeben. Voraussichtlich noch am Donnerstag könne im Autobahnkreuz Bliesheim die Überfahrt auf die A61 nach Koblenz von der A553 aus Brühl kommend befahren werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Außerdem sei geplant, ab kommenden Montag, 18. Oktober, die Nord-Süd-Verbindung A61 in Fahrtrichtung Venlo ab der Anschlussstelle Rheinbach bis zum Autobahnkreuz Bliesheim zu öffnen. In der Gegenrichtung nach Koblenz ist die Strecke bereits wieder frei.

Von dpa