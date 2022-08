Autobesitzer überrascht Dieb im Wageninneren

Euskirchen (dpa/lnw)

Wenig Erfolg hatte ein Mann am Samstag beim Ausrauben eines Autos in Euskirchen: Zwanzig Euro und ein paar Kugelschreiber konnte er erbeuten, bevor er von dem Fahrzeugbesitzer überrascht wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa