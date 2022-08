Autofahrer fährt in Schülergruppe - vier Verletzte

Düsseldorf (dpa)

Ein Autofahrer ist in Düsseldorf in eine Schülergruppe gefahren und hat vier Menschen verletzt. Bei den Fußgängern habe es sich um Schüler und einen Vater gehandelt, die bei Grün an einer Fußgängerampel eine Straße überqueren wollten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Von dpa