Autofahrer fährt nach Tankbetrug direkt auf Polizistin zu

Hagen (dpa/lnw)

Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Hagen direkt auf eine Polizistin zugefahren. Gegen den noch unbekannten Mann, der gestohlene Kennzeichen am Auto hatte, wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamtin blieb bei dem Vorfall am Mittwochabend unverletzt. Sie gab demnach zwei Schüsse von ihrer Waffe ab und wich dem Auto aus. Am späten Mittwochabend war der Mann noch flüchtig.

Von dpa