Autofahrer prallt gegen Baum und wird verletzt

Der Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagmorgen auf der B9 in Bedburg-Hau in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und fuhr zunächst gegen Verkehrsschilder, wie die Polizei mitteilte. Danach fuhr er mit seinem Auto gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer. Die Sperrung des Streckenabschnitts auf der B9 konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.