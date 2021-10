Autofahrer schläft betrunken vor Ampel ein: Streife gerammt

Essen (dpa/lnw)

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Essener Innenstadt vor einer Ampel eingeschlafen. Der 36 Jahre alte Mann sei vor Schreck in den Streifenwagen gefahren, als Polizeibeamte am Sonntagmorgen an seine Autoscheibe klopften und ihn weckten. Zuvor waren die Beamten von einem Zeugen auf den anscheinend leblosen Fahrer aufmerksam gemacht worden, berichtete die Polizei am Montag.

Von dpa