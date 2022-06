Der 23-Jährige war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Wrack, in dem er eingeklemmt worden war, geriet in Brand. Die Rettungskräfte konnten am Einsatzort nur noch den Tod des Mannes feststellen.