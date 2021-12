Autofahrerin bei Unfall in Münster schwer verletzt

Unfall im Nebel: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Münster am Dienstagabend ist eine der beiden Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Die beiden Wagen waren am Dienstagabend bei Nebel an einer Kreuzung ineinander gekracht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Eine 64-Jährige kam in ein Krankenhaus, die 41-jährige Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 20:15 Uhr an der Ampelkreuzung auf der B 51 (Warendorfer Straße) bei Handorf. Die 64-Jährige aus dem Kreis Warendorf war den Angaben zufolge auf der Bundesstraße in Richtung Münster unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit dem von links – aus Richtung Wolbeck – kommenden Wagen der 41-Jährigen zusammen. Die Ampel sei zur Unfallzeit in Betrieb gewesen, die „Sichtverhältnisse durch Nebel beeinträchtigt“. Welche Autofahrerin bei „Rot“ gefahren ist, war zunächst unklar.

Wegen des Unfalls wurde die Kreuzung für rund eine Stunde, die B 51 in Richtung Münster sogar für zwei Stunden gesperrt.