Autofahrerin stößt mit Feuerwehrauto zusammen: Verletzte

Paderborn (dpa/lnw)

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Feuerwehr-Kleinbus in Paderborn sind vier Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Feuerwehrmänner. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt des Fahrzeugs, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Es war einem Polizeisprecher zufolge nicht im Einsatz, also weder mit Martinshorn noch Blaulicht unterwegs.

Von dpa