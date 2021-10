Autonomes Fahren: Junge Union fordert flächendeckende Tests

Münster (dpa)

Die Junge Union (JU) will die Entwicklung des autonomen Fahrens beschleunigen. Dafür gelte es jetzt, das autonome Fahren aus dem Forschungslabor zu holen und auf die Straße zu bringen, fordert die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU in einem Leitantrag, der am Freitag beim Deutschlandtag in Münster zur Diskussion gestellt wurde. «Dafür gilt es, jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir dies auch zeitnah umsetzen können», heißt es in dem Papier mit dem Titel «Mobilitätsträume werden Wirklichkeit».

Von dpa