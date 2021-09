Autor Philip Waechter erhält Kinderbuchpreis des Landes NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Autor und Illustrator Philip Waechter erhält den Kinderbuchpreis 2021 des Landes Nordrhein-Westfalen. Er erhalte die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Buch «Toni will ans Meer», teilte das NRW-Kulturministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa