Autos im Hochsauerlandkreis mutmaßlich mit Gewehr beschossen

Sundern (dpa/lnw)

Mehrere Autos im Hochsauerlandkreis sind mutmaßlich mit einem Luftgewehr beschossen worden. Insgesamt hätten drei Fahrzeuge, die am Sonntag auf einer Straße in Sundern unterwegs gewesen seien, Schäden davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit. Auf alle drei sei mehrfach geschossen worden. «Aufgrund der Schadensbilder geht die Polizei davon aus, dass mit einem Luftgewehr geschossen wurde», erklärten die Beamten. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu möglichen Tätern.

Von dpa