Axt-Angriff auf Eltern: Zwölf Jahre Haft für Sohn

Köln (dpa/lnw)

Nach einem nächtlichen Angriff mit einer schweren Axt auf seine Eltern ist ein 29-Jähriger in Köln zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn am Dienstag wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Zur Begründung hieß es, dass es an seiner Täterschaft überhaupt keine Zweifel gebe. Der Mann hatte die Hiebe mit einer Spaltaxt auf seinen Vater und seine Mutter im Prozess eingeräumt.

Von dpa