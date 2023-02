Höchststrafe für den Axtmörder von Kalletal

Im Fall des Axtmörders von Kalletal hat das Landgericht Detmold am Freitagmittag das Urteil gesprochen. Wegen Mordes und Vergewaltigung muss Elchin A. lebenslang ins Gefängnis, außerdem wurde wegen besonderer Schwere der Schuld eine Sicherungsverwahrung verhängt.

Die Tatwaffe, eine Axt, liegt auf dem Tisch in einem Saal vom Landgericht.

Das ist die höchste Strafe, die in Deutschland verhängt werden kann. Der vierte Verhandlungstag um den Axtmord von Kalletal hatte mit den Plädoyers begonnen. Oberstaatsanwalt Christopher Imig forderte wegen heimtückischen Mordes und Vergewaltigung lebenslange Haft.

Der Aserbaidschaner soll laut Anklage im Juni 2022 zuerst aus Eifersucht einen 39-Jährigen im Schlaf mit einem Axthieb getötet und anschließend seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Es folgte eine wochenlange Fahndung und Flucht des Angeklagten in Richtung Polen.

Weil der Angeklagte Elchin A. bereits 2011 in der Ukraine eine Lebensgefährtin mit einer Axt erschlagen habe, komme auch die Sicherungsverwahrung infrage, sollte jemals die vorzeitige Haftentlassung zur Debatte stehen.

„Der Angeklagte hat einen Hang zu schweren Straftaten.“ Thorsten Frühmark, der Anwalt der Witwe, sagte, der Angeklagte habe bis heute keine Reue gezeigt. „Der Friedhof liegt neben dem Haus meiner Mandantin. Sie blickt jeden Tag auf das Grab.“

Witwe blickt von Wohnung aus aufs Grab des Mannes

Frühmark folgte in seinem Plädoyer den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Johannes Salmen sagte in seinem Plädoyer, die Tat sei ein heimtückischer Mord gewesen. Das Motiv sei Eifersucht gewesen.

Als er gesehen habe, dass seine Ex-Freundin und das Opfer zusammen geschlafen hätten, sei er wütend geworden. Er habe dem schlafenden Mann die Axt in die rechte Schläfe geschlagen.

Salmen sprach von einer martialischen Tat. Der Verteidiger bestritt allerdings, dass sein Mandant die Frau nach dem Mord vergewaltigt habe. „Es wurde nicht bewiesen, dass der Verkehr nicht einvernehmlich war.“ Der Verteidiger sprach sich außerdem gegen eine Sicherungsverwahrung aus: „Das Urteil aus der Ukraine kann nicht verwertet werden, weil wir nicht wissen, ob es rechtsstaatlich war.“ Salmen plädierte auf ein Urteil wegen Mordes.

Johannes Salmen (2.v.l), Verteidiger des Angeklagten, steht am Freitagvormittag neben seinem Mandanten in einem Saal im Landgericht. Foto: dpa

Angeklagter räumt Mord ein, streitet aber Vergewaltigung ab

Im Prozess hatte er den Axthieb eingeräumt, den Sex aber als einvernehmlich dargestellt. Das Opfer stammt aus Rinteln in Niedersachsen. In seinem letzten Wort am Freitagvormittag sagte der Angeklagte, er müsse wegen Mordes verurteilt werden. „Aber eine Vergewaltigung habe ich nicht begangen.“

Möglich ist, dass das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis ist das aber so gut wie ausgeschlossen. Ein Gutachter hatte den Mann in seiner Aussage für voll schuldfähig erklärt.