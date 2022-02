Baby in Gebüsch geworfen: Schülerin schuldig gesprochen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Schülerin ist in Düsseldorf schuldig gesprochen worden, ihr Baby über einen Zaun in ein Gebüsch geworfen zu haben. Das Landgericht verurteilte die 17-Jährige am Montag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Eine Haftstrafe erhielt sie in dem Jugendstrafverfahren nicht.

Von dpa