Bänderriss: Heuer fehlt Zweitliga-Spitzenreiter Paderborn

Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn muss im Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg wegen einer Sprunggelenksverletzung auf Stamm-Innenverteidiger Jannis Heuer verzichten. «Jannis Heuer hat sich leider Gottes einen Bänderriss gestern im Training zugezogen. Da ist ein Band durch», sagte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag. Kwasniok hofft, dass der 23-Jährige schon in der kommenden Woche wieder eine Option ist. Heuer war bisher in allen sieben Ligaspielen in dieser Saison von Beginn an aufgelaufen.

