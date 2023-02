Bagger trennt Glasfaserkabel: Schäden größtenteils behoben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem durch Bauarbeiten in Düsseldorf verursachten Internetausfall haben Techniker am Sonntag weiter daran gearbeitet, die letzten Störungen zu beseitigen. Die Schäden seien überwiegend behoben, es werde von Stunde zu Stunde besser, ganz fertig sei man aber noch nicht, sagte ein Telekom-Sprecher am Sonntagnachmittag. Die Beeinträchtigungen betreffen demnach Großkunden, Privatkunden und Mobilfunknutzer merken von der Störung demnach schon seit Beginn des Wochenendes nichts mehr.

Von dpa