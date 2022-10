Bahn-Sabotage von Herne kein Einzelfall

Düsseldorf (dpa)

Neben der folgenschweren Bahn-Sabotage von Anfang Oktober hat es in Nordrhein-Westfalen seit Anfang 2019 vier weitere nachgewiesene Angriffe auf Schieneninfrastruktur oder ähnliche Systeme gegeben. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung an den Landtag hervor, der am Mittwoch Thema im Verkehrsausschuss in Düsseldorf war. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Von dpa