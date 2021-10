Bahnverkehr normalisiert sich nach massiven Störungen wieder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Bahnverkehr hat sich am Freitag in Nordrhein-Westfalen wieder weitgehend normalisiert. «Wir sind stabil und sehr gut in den Tag gestartet. Das gilt für den Fernverkehr ebenso wie für den Regionalverkehr», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Am Donnerstag hatte ein Sturmtief Bahnreisende stark ausgebremst. Im Nahverkehr hatte es zahlreiche Ausfälle, Umleitungen und Verspätungen gegeben. Der Fernverkehr war mehr als drei Stunden lang in ganz NRW vollständig eingestellt worden.

Von dpa