Basketball Bund erwartet erfolgreiche EM

Köln (dpa)

Der Deutsche Basketball Bund erwartet eine erfolgreiche Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin. «Das werden Basketball-Festspiele», sagte Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt, der auch als Turnierchef für die in Deutschland stattfindenden Partien fungiert. Die Leistungsdichte in Europa sei einfach einzigartig, Stars wie Nikola Jokic oder Luka Donkic in Deutschland sehen zu können für jeden Fan ein Highlight. «Wer jetzt kein Basketball schaut, dem ist nicht mehr zu helfen», sagte Brenscheidt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Turnierstart am Donnerstag. Die Spiele laufen beim Streamingdienst Magentasport.

Von dpa