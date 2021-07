Bauen wird teurer: Preisanstieg so stark wie zuletzt 2007

Wer ein Haus baut, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Die Baupreise für Wohngebäude lagen im Mai 2,8 Prozent höher als im Februar und 4,6 Prozent höher als im Mai 2020, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. So stark stieg die Teuerungsrate auf Jahressicht seit 2007 nicht mehr. Vor allem für Holzbauarbeiten musste mehr gezahlt werden - das dürfte an den weltweit gestiegenen Rohstoffpreisen gelegen haben, ob für Holz oder Lacke. Auch Arbeiten für Entwässerungskanäle und für Dämmschutz verteuerten sich deutlich. Der Bau von Bürogebäuden wurde ebenfalls deutlich teurer. Alle drei Monate ermitteln die Statistiker den Baupreisindex für NRW.