Bauer sucht kostbares Rind: Polizei aus Münster hilft

Münster (dpa/lnw)

Ein Landwirt aus Münster sucht sein entlaufenes kostbares Wagyu-Rind - mit zeitweiser Unterstützung der Polizei. Bereits am Montag habe man auch mit einem Hubschrauber nach dem Tier Ausschau gehalten, nachdem es nahe am Autobahnkreuz Münster-Süd gesichtet worden war, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. «Wenn Gefahren für den Straßenverkehr drohen, sind wir natürlich sofort alarmiert.» Das Rind sei dann aber in der Nähe eines Golfplatzes entdeckt worden und damit kein Fall mehr für die Polizei gewesen.

