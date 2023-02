Baumgart: «Blick geht nach unten, nicht nach oben»

Der Klassenerhalt hat beim 1. FC Köln trotz des guten Starts ins Jahr 2023 und der letztjährigen Europacup-Qualifikation immer noch höchste Priorität. «Meine Aufgabe ist es, dass wir nach unten nicht nur ein Auge haben, sondern zwei Augen», sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag: «Ich war ein Spieler, der immer wieder im Abstiegskampf war. Und klar ist: Das Ding ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Abstiegskampf geht bis zu dem Tag, an dem man endgültig gerettet ist. Und das sind wir nicht. Deshalb schauen wir nach unten, nicht nach oben.»

Als Zwölfter hat der in diesem Jahr noch ungeschlagene FC vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) je sieben Punkte Abstand auf den im letzten Jahr belegten siebten Rang und den Relegationsplatz. Gegen den Tabellendritten wird Winter-Neuzugang Davie Selke derweil trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Sonntag auf Schalke (0:0) dabei sein können. «Er ist im Training, also wahrscheinlich auch im Kader», sagte Baumgart. Der Stürmer spielte von 2015 bis 2017 auch für Leipzig.