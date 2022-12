Baumgart kommentiert Gerüchte: «Was vorbei ist, ist vorbei»

Köln (dpa)

Fußball-Trainer Steffen Baumgart hält wenig von Medienspekulationen über eine mögliche Rückkehr von Anthony Modeste zum 1. FC Köln. «Darüber denken wir nicht nach. Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Das habe ich in meinem Leben immer so gehandhabt. Was vorbei ist, ist vorbei», sagte der FC-Coach dem «Express» (Mittwoch). Der 34 Jahre alte Modeste war im vergangenen Sommer zum Ligakonkurrenten aus Dortmund gewechselt, wo er für ein Jahr den an Krebs erkrankten Sébastien Haller vertreten soll. Nach zuletzt schwachen Leistungen und nur zwei Toren in 20 Pflichtspielen verlor er seinen Stammplatz an Jungstar Youssoufa Moukoko.

