Baumgart vor Europapokal-Auftritt: «Sehr wichtiges Spiel»

Leipzig (dpa)

Vor dem Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation hat Trainer Steffen Baumgart die Bedeutung des Europapokals für den 1. FC Köln betont. «Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen weiterkommen. Dafür können wir am Donnerstag den Grundstein legen», sagte Baumgart am Samstag nach dem 2:2 seines Teams in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig. Die Kölner treffen am Donnerstag (20.30 Uhr) auf den ungarischen Vertreter Fehervar FC.

Von dpa