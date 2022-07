Baumreihe in Grevenbroich in Brand: Lange Löscharbeiten

Grevenbroich (dpa/lnw)

Auf dem Gelände einer Grünanlage in Grevenbroich sind in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Bäume in Brand geraten. Mehrere Anwohner hatten das Feuer bemerkt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die mehr als zehn Meter hohen Nadelbäume brannten demnach auf einer Länge von rund 70 Metern.

Von dpa