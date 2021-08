Bayer bestätigt: Wechsel von Bailey zu Aston Villa perfekt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Wechsel von Leon Bailey zu Aston Villa bestätigt. Man habe sich mit dem englischen Erstligisten auf einen Transfer geeinigt, teilte der Club am Mittwoch mit. Die Engländer hatten den Jamaikaner bereits am vergangenen Samstag als Neuzugang bekanntgegeben. Über die Transfermodalitäten wurde nichts bekannt, nach Medieninformationen soll die Ablösesumme bei 35 Millionen Euro liegen. Der 23-Jährige kam im Januar 2017 für 13,5 Millionen Euro vom KRC Genk nach Leverkusen und erzielte in 156 Pflichtspielen 31 Tore für Bayer. «In Leverkusen wurde er von einem Talent zu einem Topspieler», sagte Sportdirektor Simon Rolfes.