Bayer in Sevilla wieder mit Andrich und Palacios

Nach dem frustrierenden 1:5 gegen den FC Bayern kann es Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League wieder besser machen und beim Konkurrenten Betis Sevilla Punkte für den direkten Einzug ins Achtelfinale sammeln.

Mit den Rückkehrern Robert Andrich und Exequiel Palacios im Kader startet Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/Nitro) in die Europa-League-Partie beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla. Vier Tage nach dem 1:5-Debakel in der Liga gegen den FC Bayern München kämpfen die Rheinländer in Andalusien um wichtige Punkte für den Gruppensieg. «Wir haben in vielen Spielen unsere Qualitäten gezeigt - und so wird es auch morgen wieder sein», sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. Verzichten muss Trainer Gerardo Seoane auf die verletzten Timothy Fosu-Mensah, Julian Baumgartlinger und Charles Aranguiz.