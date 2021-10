Bayer Leverkusen mehrere Wochen ohne Charles Aranguiz

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf den chilenischen Fußball-Nationalspieler Charles Aranguiz verzichten. Der 32-Jährige fällt wegen einer Muskel-Sehnen-Verletzung in der rechten Wade aus, teilte der Bundesligadritte am Dienstag mit. Aranguiz hatte sich die Verletzung im Abschlusstraining der Werkself für das Topspiel gegen den FC Bayern München (1:5) am vergangenen Sonntag zugezogen.

Von dpa