Bayer Leverkusen schlägt Betis Sevilla 4:0

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane besiegte Betis Sevilla am Donnerstagabend verdient mit 4:0 (1:0). Der starke Diaby erzielte vor 15.208 Zuschauern im Leverkusener Stadion in der 42. und 52. Minute die vorentscheidenden Tore für die Rheinländer, die nach dem vierten Spieltag nun mit zehn Punkten an der Tabellenspitze von Gruppe G liegen. Die weiteren Treffer erzielten Florian Wirtz (86.) und Nadiem Amiri (90.). Nabil Fekir und Kerem Demirbay sahen in der Nachspielzeit Rot nach einer wilden Rangelei.