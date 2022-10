Bayer Leverkusen und vor allem Seoane in Porto unter Druck

In der Champions League ist Bayer Leverkusen nach dem 2:0 gegen Atlético Madrid wieder im Rennen. Dennoch wird das Spiel in Porto ein ganz wichtiges. Vor allem auch für Trainer Gerardo Seoane.

Bayer Leverkusen steht im Champions-League-Spiel beim FC Porto am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mächtig unter Druck - und vor allem Trainer Gerardo Seoane. Nach dem peinlichen Auftritt beim 0:4 beim FC Bayern am Freitag darf sich das Team keine weitere schlechte Leistung erlauben, sonst könnte der Trainer weg sein. Und selbst im Falle eines Erfolges ist das nächste Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Schalke 04 ein echtes Endspiel für den Coach, das hat Club-Chef Fernando Carro deutlich durchblicken lassen. In der Champions League ist nach dem 0:1 in Brügge und dem 2:0 gegen Atlético Madrid noch alles komplett offen. Gerade deshalb braucht Bayer aber Ergebnisse aus den beiden Spielen gegen die noch punktlosen Portugiesen, um mindestens die Europa League abzusichern und die Chance aufs Weiterkommen zu wahren.