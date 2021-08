Bayer mit Paulinho: Hütter setzt auf Thuram und Hofmann

Mit Olympiasieger Paulinho startet Bayer Leverkusen in die Heimpremiere der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Brasilianer rückt vor Nadiem Amiri in die Startformation für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Ansonsten vertraut Trainer Gerardo Seoane der Mannschaft vom vergangenen Wochenende. Neuzugang Robert Andrich von Union Berlin sitzt zunächst auf der Bank wie auch der zuletzt verletzte Florian Wirtz.

Für die 79. Bundesliga-Begegnung beider Teams ändert Gladbachs Coach Adi Hütter sein Team auf zwei Positionen. Marcus Thuram und Jonas Hofmann stehen für Patrick Herrmann und Hannes Wolf in der Anfangs-Elf. Der junge Amerikaner Joe Scally bleibt auf der Linksverteidigerposition, der genesene Ramy Bensebaini sitzt zunächst auf der Bank.