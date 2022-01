Bayer-Stürmer Schick denkt aktuell nicht über Wechsel nach

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick ist aktuell nicht an einem Transfer interessiert. «Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Leverkusen und bei Bayer 04», sagte der Tscheche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Deshalb denke ich über einen Transfer, wohin auch immer, überhaupt nicht nach.» Erst in einigen Jahren könnte er einen Wechsel vielleicht in Erwägung ziehen. «Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich gern Premier-League-Fußball schaue», sagte der 25-Jährige. «Aber das heißt noch lange nicht, dass ich zwangsläufig auch irgendwann auf der Insel spielen werde.»

Von dpa