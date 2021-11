Bayer-Trainer Seoane: Wirtz-Reise zu DFB-Elf noch offen

Berlin (dpa)

Der Einsatz des Leverkusener Jung-Nationalspielers Florian Wirtz in den anstehenden beiden Länderspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien ist noch offen. Nach Angaben von Bayer-Trainer Gerardo Seoane sei noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob der 18-Jährige zum Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft am Montag nach Wolfsburg fährt.

Von dpa